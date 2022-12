Sanremo 2022 | Francesca Fagnani conduttrice per una sera

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 5 dicembre 2022) È iniziata con il botto la prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo show mattutino di Fiorello, che ha ospitato l’amico Amadeus all’indomani dell’ufficializzazione dei cantanti in gara al Festival di2023. Questa è stata l’occasione per dare un altro annuncio importante, il nome di una delle donne che lo affiancherà nel corso di una dellete (già certa la presenza di Chiara Ferragni). La scelta è ricaduta su uno dei volti Rai che si sta facendo amare dal pubblico per la capacità di fare interviste pungenti ai suoi ospiti ma con un tono pacato:, reduce dalla trasmissione Belve, in onda su Rai2. È stato proprio il conduttore della kermesse canora a presentare, che era in collegamento in videochiamata, orgogliosa di avere un ruolo così ...