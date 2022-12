leggo.it

Un cartello per inzio lavori di ristrutturazione all'esterno della propria casa , ma senza che il proprietario ne abbia effettivamente dato mandato. È nata così l'indagine che ha portato all'arresto ......forniva una scatoletta bianca che collegata a un contatore avrebbe dovuto far arrivare nelle... immaginiamoci doverlo fare contrastando società che in maniera scorretta,clienti". Rubano case (anche ai nobili) e le rivendono o affittano, scoperta la maxi-truffa: ecco come funziona TOLENTINO - Una serie di furti si è verificata negli ultimi giorni a Tolentino: nel mirino dei malviventi anche l’Assm a cui sono stati rubati un mezzo e alcuni attrezzi. Nello specifico sono spariti ...Avezzano. Grande apprensione in tutta la provincia dell'Aquila per i continui furti ai danni di famiglie che all'improvviso di ritrovano ...