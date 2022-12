Qatar 2022 | Messi | «Sappiamo di essere una delle favorite»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le parole di Lionel: «Abbiamo fatto solo il primo passo, perché entrare tra le prime otto era l’obiettivo minimo» Dopo la vittoria contro l’Australia nella sua millesima partita, Lionelha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Di seguito le sue parole sul mondiale. PARTITA NUMERO MILLE – «Io non sapevo nemmeno che fosse la millesima. Me lo hanno detto qualche ora fa, io pensavo che ne mancassero ancora un paio. Però alla fine è stata una locura (una follia, ndr), col gol, la qualificazione ai quarti di finale e tutta la festa qui e in Argentina». TIFOSI – «Vedere tanti tifosi che sono venuti fin qui a sostenerci, sentire il loro tifo continuo non ci fa sentire la stanchezza. Vogliamo restare inil più a lungo possibile anche per quello che la gente ci trasmette. Il nostro segreto è l’unità. ...

Sky Tg24

