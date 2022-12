Omicidio del 18enne Guarino | condannati a 14 anni e otto mesi due minorenni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati giudicati colpevoli dell’uccisione di Giov, il ragazzo di nemmeno 19ammazzato a coltellate nei pressi di un luna park di Torre del Greco la sera dello scorso 10 aprile: per questo due ragazzi di 15di Torre Annunziata, individuati dagli agenti del commissariato di polizia poco dopo i fatti, la sera della Domenica della palme, sono statia 14di reclusione dal tribunale per i minori di Napoli. In aula erano presenti i genitori e altri parenti del ragazzo ucciso – per il quale è stata anche di recente aperta un’associazione nella zona di largo Santissimo – e l’amico di, anch’egli poco più che maggiorenne, gravemente ferito nel raid ...