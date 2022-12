Meloni vede re di Giordania | focus su difesa e Medio Oriente

Agenzia ANSA

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi a Palazzo Chigi un incontro molto cordiale con Sua Maestà Abdallah II Ibn Al Hussein, re di Giordania. Nel corso del pranzo, a cui hanno preso parte anche il Vice Presidente e ...Marcia indietro sul pos Il Pnrr si può rinegoziare E ancora: il ponte sullo stretto si fa o è solo propaganda Insomma, cosa c'è scritto nelle carte della premier, che intanto la sua manovra bocciata da Bankitalia. E poi il Partito democratico. Succede tutto nel weekend: sabato si candida Bonaccini, domenica Schlein, in contemporanea o quasi con l'assemblea di Italia ... All'uscita del palazzo di Via di Campo Marzio, Landini chiede al premier Meloni di aumentare i salari "perché la ...