La sorte del petrolio (russo e non) tra price cap e Opec+

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Oggi (lunedì 5 dicembre) l’Occidente ha messo in campo una serie di strumenti per limitare le entrate del Cremlino – e conseguentemente inibire la sua capacità di finanziare l’aggressione dell’Ucraina. L’accordo al fotofinish di venerdì ha permesso ai Paesi europei, quelli del G7 e all’Australia di stabilire un tetto di 60 dollari al barile per il prezzo del greggiotrasportato via mare. Contemporaneamente in Ue e Regno Unito è entrato in vigore l’embargo aldeciso la scorsa estate, privando definitivamente la Russia di quello che a inizio 2022 era il suo mercato più grande. Il prossimo passo sarà una misura simile per i prodotti raffinati del greggio, in arrivo il 5 febbraio. Le due misure sono pensate per limitare gli introiti della vendita di greggio e prodotti raffinati, che per l’export ...