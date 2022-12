Kemas Lamipel supera anche HRK Motta

Leggi su seriea24

(Di lunedì 5 dicembre 2022)S. CROCE-HRKDI LIVENZA 3-0Parziali: 25-21, 25-20, 25-16S. CROCE: Arguelles, Coscione 2, Favaro, Motzo 20, Colli 9, Maiocchi 14, Acquarone, Vigil Gonzalez 3, Compagnoni, Hanzic 1, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 7. All. Mastrangelo, 2^ All. BulleriHRKDI LIVENZA: Santi, Trillini 8, Cavasin, Schiro 8, Cunial, Pilotto, Bellanova, Secco Costa 10, Acuti 3, Kordas 10, Battista, Lazzaretto 2, Acquarone 1. All. Lorizio 2^ All. ZanardoArbitri: Serena Salvati, Luca GrassiaS. CROCE: battute punto 6, battute sbagliate 11, muri 5HRKDI LIVENZA: battute punto 1, battute sbagliate 10, muri 3S. CROCE SULL’ARNO. Quarta vittoria di fila per una...