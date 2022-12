Juventus | Pogba torna ad allenarsi a Torino | svelata la data del rientro in campo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Paulto allaquest’estate dopo cinque stagioni in Premier League con la maglia del Manchester United. Dopo essere stato accolto con entusiasmo dalla tifoseria però, il francese non ha disputato nemmeno una gara ufficiale in questa stagione. Il motivo del lungo stop è stata la lesione al menisco della gamba destra che lo ha anche costretto a rinunciare al Mondiale in Qatar, dove la sua Francia tenterà di difendere il titolo conquistato nel 2018. Il ventinovenne è atteso domani alla Continassa dopo un periodo di recupero a Miami. Si partirà con con un programma di lavoro specializzato per curare le ultime fasi della convalescenza e agevolare ilinRecuperoinfatti dovrebbe ...

Le parole di Rafaele Pimenta, nota agente sportiva, su Pauldellae Denzel Dumfries dell'Inter L'agente Rafaela Pimenta ha parlato al programma L'Originale di Sky Sport. SU- "Paul è pronto a tornare in campo, pensa solo al rientro. ...Federico Chiesa risponde presente e lariabbraccia PaulDue degli assenti illustri di questa prima parte di stagione, sebbene l'esterno ex Fiorentina abbia riassaggiato il campo negli ...Infortunio Pogba, un’altra gara nel mirino per il centrocampista francese: ecco quando può rientrare a disposizione La Gazzetta dello Sport fa il punto sul piano di recupero di Paul Pogba, rientrato n ...La Juventus, dopo la fine della prima parte di stagione sta ricaricando le batterie in vista del rientro in campo di gennaio. La squadra di Massimiliano Allegri, nell’ultimo mese, è stata in crescita ...