Halo Infinite | il director del multiplayer ha lasciato 343 Industries

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 5 dicembre 2022) 343 Indsutries perde ildeldi; non sono state rese per ora note le motivazioni delle dimissioni Tom French, direttore creativo deldiche ha lavorato al franchise per oltre 11 anni, ha abbondonato 343. French ha annunciato la notizia su Twitter, affermando di essere in partenza per “nuove avventure” ma di essere molto orgoglioso del tempo trascorso al fianco di Master Chief. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: le parole di addio di Tom French, creativedeldi“Dopo oltre 11 anni e mezzo ...