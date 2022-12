Fuori Modric e la vecchia guarda | il coraggio di Dalic

(Di lunedì 5 dicembre 2022)è riuscito a vincere il match contro il Giappone anche per il suonel prendere scelte difficili Sono state scelte forti quelle che ha fatto il Commissario Tecnicoin Giappone-Croazia. Nei tempi supplementari ha fatto a meno a 3 giocatori determinanti. Dapprimae Kovacic e poi Perisic, che pure aveva firmato il gol del pareggio e sembrava tra i più attivi. Tre giocatori dai piedi buoni, potenzialmente utili anche sui calci di rigore. Evidentementeconfidava di potercela fare lo stesso e il risultato gli ha dato ragione. Peraltro, senza i big in campo, nel finale è salito in cattedra Brozovic, che ha condotto le danze e ha portato la Croazia a fare un forcing che ha rischiato di arrivare al gol, sfiorato da Majer con un tiro da buona posizione proprio all’ultimo ...

