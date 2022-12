Fisco | nei primi 10 mesi entrate tributarie in cescita

(Di lunedì 5 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nei10dell’anno, secondo i dati del Mef, leerariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 416.279 milioni, con un incremento di 38.465 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+10,2%). A ottobre lesono state pari a 37.434 milioni (+1.379 milioni, +3,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). In particolare, le imposte dirette hanno registrato un aumento del gettito di 580 milioni (+3,2%) e le imposte indirette un incremento pari a 799 milioni (+4,5%). Neidiecile imposte dirette hanno mostrato un aumento di 18.453 milioni (+8,9%). Il gettito dell’IRPEF ha registrato un aumento di 5.874 milioni (+3,7%). Si segnala ...

Vedremo seprossimi giorni ci sarà da ragionare ulteriormente su questo aspetto'. Balassone ha ...In manovra alcune delle misure non connesse all'emergenza energetica 'presentano aspetti ...Nelle casse dello Stato c'è un tesoretto.primi 10 mesi dell'anno le entrate tributarie erariali accertate ammontano a 416.279 milioni di euro, con un incremento di 38.465 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (...ROMA (ITALPRESS) – Nei primi 10 mesi dell’anno, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 416.279 milioni, con un ...Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che nel periodo gennaio-ottobre 2022 le entrate tributarie erariali ...