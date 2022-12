CM com – Mbappé è ingiocabile | 9 gol ai Mondiali prima dei 24 anni | battuto Pelé E’ il calciatore più forte del mondo? VOTA | Primapagina

(Di lunedì 5 dicembre 2022) 2022-12-05 00:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Assolutamente. Kylian, nella sfida contro la Polonia, vinta 3-1 dalla Francia che si è conquistata i quarti di finale deicontro l’Inghilterra, ha dimostrato ancora una volta di essere letteralmente un marziano, dando l’ennesimo saggio del proprio strapotere: due gol bellissimi, con un missile e un tiro a giro di destro che non hanno lasciato scampo a Szczesny, che portano a quota 5 i suoi centri nella competizione in Qatar e lo rendono capocannoniere indiscusso, oltre che fin qui assolutamente miglior giocatore. STRACCIATO IL RECORD DI PELE’ – Ma è lo storico, il percorso a lasciare attoniti: il classe 1998 non ha ancora compiuto 24e ha già raggiunto quota 9 gol ai ...

... arriv a un altro colpo duro per la Serie A in Qatar: la Polonia dei vari Milik, Szczesny e compagnia saluta Doha sconfitta dalle giocate die Giroud, il migliore fra gli 'italiani' di oggi, ...Certo, la sua Polonia ha passato i gironi per la prima volta da Messico '86 ed è uscita gli ottavi solo contro una Francia di un ingiocabile. In patria saranno certamente soddisfatti della ...