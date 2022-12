(Di domenica 4 dicembre 2022) Nel 2007, quando iniziarono le riprese di, forse James Cameron possedeva una sfera di cristallo. Con il senno di poi, il suo colossal campione di incassi non era poi tutta fantascienza. A distanza di 15 anni, ilè diventato realtà e persino i make up artist sperimentano suglitrucchi che poi vengono riproposti nella vita reale. Lo sanno bene Gucci e Glossier che hanno messo a disposizione degli utenti di Animal Crossing la loro expertise nel beauty. MaNars e Dior che lo hanno fatto per Zepeto, mentre Fenty Beauty per Riot Games. Givenchy Parfums ha persino aperto la sua Beauty House su Roblox. L’aspetto che accomuna tutte queste operazioni virtuali? La possibilità di testare make up esagerati e futuristici, a tratti alieni, senza temere alcun giudizio. Nella vita reale poi l’esperienza ...

AMICA - La rivista moda donna

I pantaloni di pelle sono l'alternativa perfetta a quelli di lana durante l'. Perché sono molto più caldi e morbidi di quanto si pensi. In più hanno in vantaggio di ... Ilper render tutto ...Se abbiamo messo troppo olio nel sugo ecco come risolvere il problema con questo sempliceSi ... Tanti usano anche, in, mettere la pentola sul balcone di servizio, vista la temperatura ... Trucco inverno 2022-23: ispiriamoci ai nostri Avatar, anche fuori Metaverso La tendenza le vuole gonfie e artificiali Possiamo dire di no, riservando alle labbra quelle cure specifiche e delicate che le mantengono belle al naturale ...Oggi il make up si sperimenta nel cyberspazio e, con l’arrivo del nuovo Avatar nelle sale cinematografiche, il trucco diventa bioluminescente ...