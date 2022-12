Qatar 2022 | Biden | «Orgoglioso dei ragazzi | ora testa al 2026»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Si è conclusa l’avventura degli USA aagli ottavi, ma il presidentedella squadra: «Oraal» Si conclude contro l’Olanda il Mondiale degli Stati Uniti d’America. Nonostante questo, l’approdo agli ottavi è l’ennesimo segno dei miglioramento del Soccer, così commentato dal presidente Joe. Fellas, you made us proud. We get up and keep going.Here’s to a bright future andback here at home. https://t.co/4IAOqFTHhC— President(@POTUS) December 3,, ci avete reso orgogliosi. Alziamoci e andiamo avanti verso un futuro luminoso e neldi nuovo qui a casa». L'articolo proviene da Calcio News 24.