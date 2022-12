Perde il controllo dello scooter e precipita dal parcheggio | ragazza in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma. Momenti di paura questo pomeriggio per unarimasta vittima di un terribile incidente. Era in sella al proprioquado ne ha perso improvvisamente ilndo neldel centro commerciale. La vittima ha fatto un volo di diversi metri ed è rimasta gravemente ferita. Condotta in ospedale in, sul posto è poi giunta la Polizia. Roma, litiga con un pedone e lo investe trascinandolo per diversi metri: grave ragazzo L’incidente sulle rampe dei parcheggi del centro commerciale Il terribile incidente è avvenuto oggi, domenica 4 dicembre, in zona Ponte di Nona e precisamente presso la galleria commerciale Roma Est. Qui unache stava percorrendo con il propriole rampe del ...