Mondiali 2022 | Francia e Inghilterra in campo per gli ottavi | i temi di oggi

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – Altri duedi finale aidi Qatar. Inla, contro la Polonia, e l’, contro il Senegal, per ottenere il passaggio ai quarti di finale e raggiungere Olanda e Argentina, che ieri hanno superato Stati Uniti e Australia. Le partite: si giocano-Polonia, alle 16, e-Senegal, alle 20. I personaggi: Messi ha fatto il suo, e anche di più.tocca a Kylian Mbappe dimostrare di essere in grado di trascinare ancora la. Cerca riscatto Robert Lewandowski, dopo le prestazioni opache sue e della Polonia, andata avanti finora speculando sulla difesa a oltranza e perfino sul numero di ammonizioni. A guidare il Senegal, Kalidou Koulibaly. ...

Definito il primo quarto di Qatar: sarà Olanda - Argentina. L'Albiceleste vince 2 - 1 sull'Australia con un Messi da record e il ...La strada per il Pallone d'Oro passa anche dalla Polonia. Un Mondiale Kylian Mbappé l'ha già vinto, ma essere di nuovo protagonista con la sua Francia può certamente facilitargli il compito quando ...(Adnkronos) – Oggi, domenica 4 dicembre, sono in programma 2 partite ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. È già iniziata la fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale.Antonio Cassano torna a far parlare di sé e anche questa volta non la tocca piano. Ad essere entrati nel suo mirino questa volta, dopo le prestazioni di ...