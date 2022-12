Il Post

...il fattore scatenante dell'attuale ondata di proteste in; e ... tanto più che il presidente,'ultraconservatore Ebrahim Raisi, ...che ha registrato il filmato - la cui identità non è nota -in ...'uomo che ha registrato il filmato - la cui identità non è nota -in sottofondo: 'Questo è il risultato della vita in questo Paese... Che si può dire'. Non è chiaro quando sia avvenuta la ... L’Iran dice di essere disposto a rivedere le regole sul velo obbligatorio