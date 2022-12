(Di domenica 4 dicembre 2022) Le autoritàiane hanno giustiziato domenica quattrodi lavorare per l'agenzia di intelligence israeliana Mossad, ha detto l'agenzia di stampa statale Irna. Secondo l'agenzia di ...

Israele esono acerrimi nemici regionali. Irna ha identificato i prigionieri giustiziati: Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabadi, Milad Ashrafi e Manouchehr Shahbandi.Altre tre persone sono state. Chi con l'accusa di aver ucciso un poliziotto e chi con l'... Secondo l'OngHuman Rights la brutale repressione delle proteste ha causato finora almeno 326 ... In Iran impiccate 4 persone accusate di spiare per Israele Le autorità iraniane hanno giustiziato domenica quattro persone accusate di lavorare per l'agenzia di intelligence israeliana Mossad ...Hüseyin Urduhanzade, Sahin Imani Muhammedabad, Milad Esrefi Atbatan e Menuçehr Sehbendi Bocendi, erano stati arrestati a giugno e condannati a morte dal tribunale.