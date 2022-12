Criptovalute | l’implosione di Ftx mette a nudo il mondo surreale in cui viviamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) La spettacolare implosione di FTX, il cripto-exchange dove diversi hedge funds e super ricchi avevano investito, ha messo al’ennesima componentedelin cui. Ancora una volta ci si confronta con un gruppo di ragazzi secchioni, decisamente superdotati in matematica ed informatica, che in poco tempo hanno accumulato miliardi maneggiando. Ragazzi anche poco avvezzi al gioco della finanza, inesperti e decisamente poco maturi – quasi tutti dopo il tracollo sono tornati a casa di mamma e papà, possibilmente a giocare alla playstation. E dato che il sistema è ancora scarsamente regolato e le cripto sono le moderne pepite, si sono verificate irregolarità che hanno prodotto diverse frodi. E’ probabile anche, come sostiene il fondatore di FTX, Sam Barkman-Fried, che ...