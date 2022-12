Basket | Serie A 2022 2023 | la Virtus Bologna fa 9 su 9 | Varese steso 100-108

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lal’Openjobmetismediante lo score di 100-108 nel match valevole per la nona giornata del campionato italiano didi. In virtù di questa vittoria la compagine emiliana consolida il proprio primato in classifica salendo a diciotto punti e rimanendo ancora imbattuta davanti all’Olimpia Milano; i lombardi, invece, restano terzi a quota dodici. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 9^ GIORNATA La formazione ospite si rende protagonista di una bella partenza, piazzando un break di 6-0 grazie ad un ottimo Cordinier. I padroni di casa, dal loro canto, inizialmente accusano il colpo ma poi riescono a reagire accorciando le ...