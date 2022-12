GdS – Calciomercato Atalanta | un tris per la fascia | Doig | Zaynutdinov | Reis

Leggi su justcalcio

(Di sabato 3 dicembre 2022) 2022-12-03 10:29:07 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didella rosea: La selezione tocca a Gasperini. In quel ruolo il club voleva investire già in estate: una cessione può riaprire la pista Un poker di esterni in rosa, ma nella prima delle quattro amichevoli programmate dall’per avvicinarsi alla ripresa del campionato (venerdì Trofeo Bortolotti a Bergamo contro l’Eintracht Francoforte) e probabilmente anche per la seconda (venerdì 16 a Nizza), Gasperini ne avrà a disposizione solo due: Hans Hateboer e Brandon Soppy, al netto di Zortea e Ruggeri comunque destinati al prestito. Questo perché Davide Zappacosta avrà probabilmente bisogno ancora di un mese abbondante per mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio al tendine del retto femorale che lo tiene fuori — dopo ...