Fedriga incontra Papa Francesco “un grande onore”

Nordest24.it

Il presidenteconvocherà i dirigenti delle realtà del Fvg entro la fine del ...... che ha parlato di incontro "assolutamente positivo" su "un percorso che dobbiamo fare insieme", che il "padrone di casa", il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, il ... Fedriga incontra il Papa e dona alcuni omaggi dal Friuli Venezia Giulia Roma, 6 dic. (Adnkronos) - ''La costituzionalizzazione delle Conferenze ormai non è più differibile. Per questo ci impegneremo ad adottare ogni utile iniziativa per far rientrare nel solco costituzion ...Al suo arrivo il presidente Mattarella ha incontrato Fedriga, il sindaco di Monza Paolo Pilotto e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e fatto un breve giro della Villa. Domani ...