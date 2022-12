Cannavaro sfida Corini | continuità con il rebus condizione

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiConfermare i progressi delle ultime due partite e dimostrare che è possibile colmare le lacune. Il Benevento ha due obiettivi per lainterna con il Palermo, ormai alle porte. Domani alle ore 18 i giallorossi andranno a caccia di un successo che al Vigorito manca dal 28 agosto, quando ad andare al tappeto fu addirittura l’attuale (e indiscussa) capolista del campionato, il Frosinone di Fabio Grosso. Erano altri tempi e in panchina sedeva Fabio Caserta, che sarebbe stato esonerato tre settimane più tardi, dopo la sconfitta di Brescia. Il successore Fabioè chiamato dunque a sfatare un vero e proprio tabù. Potrebbero avvantaggiarlo i tanti recuperi e un morale finalmente tornato alto grazie ai cinque risultati utili consecutivi. L’allenatore sannita non avrà a disposizione lo squalificato Karic ma ha recuperato ...

