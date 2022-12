Camerun-Brasile 1-0 | Dani Alves | “Non ci sono rivali deboli | ci serva da lezione”

(Di sabato 3 dicembre 2022) “È stata un’amichevole per gli ottavi? No, nelle amichevoli hai poco da perdere, alla Coppa del Mondo no. Richiede uno sforzo maggiore, il margine d’errore diminuisce. Ora pensiamo a preparare bene questa sfida, sarà una partita completamente diversa”. Queste le parole di, terzino del, dopo la sconfitta contro il: “Non c’è mai una rivale debole, laè che dobbiamo rimanere concentrati per tutto l’arco della partita. Speriamo che con ladi oggi capiremo dove siamo e cosa è necessario fare per poter andare avanti”. SportFace.

Dani Alves, terzino del Brasile, ha commentato ai microfoni di TV Globo la sconfitta ai Mondiali contro il Camerun: 'Penso che debba servire da lezione, per capire che al Mondiale non ci sono squadre deboli.' Nel gruppo G il Brasile passa come primo nonostante il ko con il Camerun, avanti anche la Svizzera che supera 3-2 la Serbia. Il Brasile conclude la fase a gironi del Mondiale con una sconfitta, rimediata nei minuti conclusivi del match contro il Camerun. Il Camerun batte il Brasile 1-0 ma è comunque fuori dal Mondiale.