X Factor 2022 | la semifinale | le pagelle di Lucia e Michele Monina

(Di venerdì 2 dicembre 2022)DIFRANCESCA MICHIELIN 2 Notizia delle ultime ore è che Francesca Michielin, dopo aver presentato una serie di informazioni su Sky, aver pubblicato un romanzo, aver dato vita a un podcast, aver sfornato qua e là singoli discutibili dal discutibile andamento, aver fatto concerti e aver, infine, presentato Xprendendo l’eredità non tanto di Tersigni, cancellato col bianchetto dalla storia di questo talent, quanto da Cattelan, sia in procinto di tornare a Sanremo, dove era stata come concorrente, ospite e direttrice d’orchestra nelle ultime tre edizioni, stavolta in gara. Come dire, neanche l’ennesimo insuccesso ce l’ha fatta togliere dai coglioni. Un vero mistero. Lei che riprende Dargen che, giocherellone come sempre, dice “fans” invece che “fan”, voglio ricordarla così. Voglio ricordarla così per il ...