Ternana Femminile | domenica 4 dicembre rossoverdi impegnate a Trani

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ladi Fabio Melillo sarà impegnataalle 12.30 allo stadio Nicola Lapi contro l’Apulia(diretta in chiaro su http://www.elevensports.com).La Primavera risposa mentre l’Under 17, sabato 3alle 11.00 sarà impegnata sul campo della Eretum Monterotondo.L’Under 15 giocherà a Viterbo (contro l’ASD Viterbo), sabato 3alle 15.00. Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

...00 Venezia -18:00 Cagliari - Parma BASKET - LEGA BASKET SERIE A 18:00 Scaligera Verona - Derthona BASKET - SERIE A2 19:00 Latina - Cantù 20:30 Urania - Rieti VOLLEY - SERIE A121:......00 Venezia -18:00 Cagliari - Parma BASKET - LEGA BASKET SERIE A 18:00 Scaligera Verona - Derthona BASKET - SERIE A2 19:00 Latina - Cantù 20:30 Urania - Rieti VOLLEY - SERIE A121:...Il tecnico dei lagunari avrà a disposizione 24 calciatori per la sfida di sabato al ‘Penzo’: la lista completa Dopo la vittoria esterna di Palermo, il Venezia si prepara ad affrontare la prima Ternana ...Il pronostico di Venezia-Ternana, partita valida per la 15ª giornata di Serie B in programma sabato 3 dicembre alle ore 14:00 ...