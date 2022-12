Solidarietà | “Sotto i portici” | al Museo della Moda mercatini di Natale a sostegno dei bimbi in difficoltà

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilall’insegnasostenibile eal-Fondazione Mondragone. È Questo lo spirito di, i ricchissimi e variegatidiche sabato 3 e domenica 4 dicembre dalle 10.00 alle 17.00 animeranno il cortile del– Fondazione Mondragone, diretto dall’Avvocato Maria D’Elia, in Piazzetta Mondragone 18. Decine di stand colorati esporranno creazioni ed oggetti died artigianato, il cui ricavato andrà devoluto a favore delle associazioni impegnate nella tutela di bambini e ragazzi in. Sarà l’occasione per i ...