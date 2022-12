Sci di fondo | dominio Norvegia | 9 nei primi 10! La 10 km maschile è di Andersen | Pellegrino 25°

(Di venerdì 2 dicembre 2022)assoluto per lanella 10 km a tecnica liberacon partenza a intervalli di Lillehammer. Sono ben nove i padroni di casa all’interno deidieci nella competizione odierna, ed il tutto anche con l’assenza all’ultimo di Johannes Hoesflot Klaebo. C’è peraltro anche la prima vittoria di Iver Tildheim, classe 2000 che ferma il cronometro sul tempo di 21’12?6 dopo aver a lungo guidato la scena. Sul podio con lui ci sono Didrik Toenseth, unico ad aver tenuto il ritmo con un ritardo di 2?8, e Hans Christer Holund, praticamente perenne terzo da metà gara in poi con un distacco di 9?1. Si tratta della terza tripletta norvegese nelle prime quattro gare. Sci di: Jessie Diggins si prende Lillehammer, Hennig seconda. Comarella lontana Unico non padrone di ...

FondoItalia.it

Norvegia dominante nella 10km maschile a Lillehammer nella Coppa del Mondo 2022/2023 didi. Sono nove i norvegesi in top 10, in una gara vinta da Iver Tidheim Andersen in 21:12.6 davanti ai compagni di squadra Didrik Toenseth (+2.8) e Hans Christer Holund (+9.1). Quarto posto ...Sesto posto per la tedesca Victoria Carl , rimasta inizialmente nelle zone alte per poi calare dopo metà percorso: per lei ritardo di 21 8. Settimo, nono e decimo posto per la quota Norvegia, con ... Sci Nordico - Programma e orari delle gare di venerdì 2 dicembre Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...