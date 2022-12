Paratici col dg del Pisa | «Metto a posto tutto io | l’ho già fatto con Atalanta | Genoa | Sassuolo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 dicembre 2022)sistemava tutte le trattative, lo dice lui stesso al telefono col direttore generale delnella trattativa per Luca. Dalle intercettazioni emergono «partnership» con altre società non esattamente trasparenti. Negli atti vengono citate Sampdoria,, Empoli e Udinese, oltre a squadre delle serie inferiori e straniere. Al telefono con il direttore generale del, Giovanni Corrado, l’ex capo dell’area tecnica della Juventus, Fabio, parla del giovane Lucca. «semprecon Caldara (…) l’operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l’operazione la faccio io anche per il! Tu devi darmi solo le linee, il resto loa ...