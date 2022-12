Nonostante il Giappone | a Qatar 2022 la Spagna di Enrique resta favorita

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Giuseppe - Non è una bella pagina di calcio quella che abbiamo visto scrivere ieri sera. Massima simpatia per il coraggiosoche riesce nell'impresa di fare 6 punti controe Germania e perdere dalla Costarica, ma il secondo tempo dellaautorizza i peggiori sospetti sui ragazzi di Luis. Si sono fatti i loro calcoli, hanno scelto la metà (apparentemente) più comoda di tabellone, lontani dal Brasile ai quarti e col Marocco invece che la Croazia, e hanno fatto fuori la Germania. Tutto lecito. Luisavrà molti ...