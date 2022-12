LIVE Corea del Sud-Portogallo 0-1 | la sblocca subito Horta

...00 Besiktas (Tur) - Karagumruk (Tur) 17:00 Wolfsberger (Am) (Aut) - Sturm Graz (Am) (Aut) 17:00 Wiener (Aut) - Floridsdorfer AC (Aut) 18:30 Stoke (Eng) - Nottingham (Eng) 20:30 MONDO MONDIALI...Se volete seguirlein forma scritta la migliore cronaca è sempre quella di Virgilio Sport Chi passa tra Uruguay,, Ghana oltre al Portogallo. In questo raggruppamento c'è la certezza della ...Il gioiello del Milan partirà ancora una volta dalla panchina, anche in questa terza partita: probabile l'ingresso a gara in corso ...Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar 2022, il nostro programma sui Mondiali ...