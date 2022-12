L’ambasciatore tedesco in Qatar avverte Berlino | l’allarme dopo le proteste sui diritti | «In fumo anni di fiducia | ora rapporti miserabili»

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un rapporto solido – e proficuo – messo in crisi durante i Mondiali 2022, dalledei giocatori della Nazionale che sono scesi in campo con la mano sulla bocca alle polemiche sollevate da alcuni giocatori in conferenza stampa.a Dohail governo centrale che intira una brutta aria e icon il partner commerciale dell’emirato rischiano di risentirne. «Negli ultimi, la Germania ha goduto di un notevole bonus diin», avrebbe scritto con un tono di velato rimprovero Claudius Fischbach al ministero degli Esteri di, secondo quanto riporta in esclusiva Der Spiegel, «l’attuale stato d’animo nei confronti della Germania negli ambienti economici ...