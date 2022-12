Kota Ibushi sogna in grande | Nel suo futuro ci sarebbe solo la AEW

(Di venerdì 2 dicembre 2022)è uno dei migliori atleti nipponici e nondel panorama del wrestling mondiale. Ha giurato fedeltà alla New Japan anche quando le sirene della WWE erano sempre piu’ insistenti ma dopo l’infortunio alla spalla e le continue controversie con i dirigenti qualcosa si è incrinato. Secondo Meltzer, il suosi trova proprio alla corte di Tony Khan. Parola all’esperto “si sta allenando sul ring e questo è un ottimo segnale perchè significa che la spalla sta bene. Pubblico’ un tweet dove faceva intendere che da gennaiostato un free agent, guarda caso quando scadrà il suo contratto con la NJ. Attualmene non è nulla di deciso, ma le intenzioni del wrestler sono chiare da anni.”

