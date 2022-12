Il numero 1522 non è un servizio di videochiamate per accompagnare chi non si sente al sicuro per strada

Leggi su facta.news

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il 1° dicembre la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un’immagine, condivisa su Facebook il 27 novembre, che mostra un fischietto rosa e la scritta «DONNEX». Accanto al disegno è preanche un testo che recita: «Sapevi che esiste unche ti fa compagnia al telefono mentre percorri unache non ti sembra sicura?». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autrice del post, in cui si legge che chiamando ilsarebbe attivo ungratuito e attivo 24 ore su 24 di accompagnamento per le donne che non si sentono sicure per. Si tratta di una notizia falsa, vediamo perché. Donnexè un’associazione che offre un aiuto concreto ...