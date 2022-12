“Finché i ciottoli divengano rocce” | il Giappone fa l’impresa con l’inno negato per 50 anni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic – E’ un’impresa che fa la storia del calcio. Data per spacciata nel girone di ferro dei Mondiali in Qatar, la nazionale di calcio delha stupito il mondo passando come prima agli ottavi di finale. I Samurai Blue, dopo la clamorosa vittoria in rimonta contro la blasonata Germania, ieri sera si sono sbarazzati pure della Spagna di Luis Enrique. Sempre in rimonta, sempre 2-1, sempre lottando su ogni pallone fino al fischio finale. E così per una generazione cresciuta con Holly e Benji la finzione, d’un tratto, è diventa realtà. Inevitabile per i non più giovanissimi – come chi scrive – nati negliOttanta, ripensare alla finale dell’International Junior Youth Tournament. Perché anche lì, in quello splendido quanto surreale cartone, isi vinsero in rimonta contro la nazionale tedesca. In quel caso era una ...