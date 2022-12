X Factor 2022 Live | eliminati | chi è stato eliminato oggi?

Stasera il pubblico deciderà i nomi dei quattro finalisti. A contendersi un posto in finale Beatrice Quinta, Linda, Omini, Santi Francesi e Tropea che alla Semifinale duettano con i big della musica ...DOVE VEDERLO I Live Show di Xsaranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air ...X Factor 2022, chi sono gli eliminati della semifinale best of e dove rivedere in streaming la puntata del 1 dicembre ...Chi sono gli Omini, la band che a X Factor 2022 sta conquistando il pubblico con esibizioni rock e un look riconoscibile. Il video della loro cover di "No sleep till Brooklyn" e la curiosità su di lor ...