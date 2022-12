Agenzia ANSA

Dopo quattro anni di ricerca, un team studenti di archeologia, guidato da Sam Ghavanmi, hain' un murale di 1.000 anni, visto l'ultima volta circa un secolo fa. Noto come Huaca Pintada, l'affresco e' lungo 30 metri e si trova in un villaggio di Lambayeque, nel nord del Paese....la GKN di Firenze è l'unico caso nella storia italiana (e di molti altri paesi) in cui la tentata chiusura di una fabbrica di qualche centinaio di lavoratori e lavoratrici " che hanno però... Peru', riscoperto un affresco di 30 metri perduto un secolo fa - Mondo Dopo quattro anni di ricerca, un team studenti di archeologia, guidato da Sam Ghavanmi, ha riscoperto in Peru' un murale di 1.000 anni, visto ...Gli italiani e il Perù. Un rapporto che ha radici lontane. Già durante l’epoca coloniale spagnola e l’affermazione del vicereame numerosi emigranti italiani scelsero di raggiungere il Perù, ma fu ...