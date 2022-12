Orlando | la recensione | scoprirsi nonno per conoscere il mondo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ladi, nuovo film di Daniele Vicari presentato al Torino Film Festival, dove l'incontro tra une una nipote riesce a mostrare lo scarto tra due generazioni apparentemente incomunicabili tra loro. Si dice che diventando nonni si ritorna magicamente bambini. Maè solo un anziano di paese; nel cortile un orto e nelle gabbie tante galline. Per testardaggine, o per orgoglio, dopo aver perso il ruolo di padre, non credeva, o forse non pensava, di diventare. Eppure, a tremila chilometri, in una metropoli come Bruxelles,ci è diventato per davvero, senza saperlo. E così, basta una chiamata al bar del paesino e tutto cambia, i segreti si rivelano e da unità inscindibile, il vecchiosi ritrova a vivere per due: non più uomo ...