Myrta Merlino | i lavoratori a La7 la accusano di ' comportamenti incivili e maleducati'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Le organizzazioni sindacali interne a La7 hanno redatto in un comunicato una formale segnalazione ai vertici aziendali nei confronti del comportamento di, conduttrice di L'Aria che Tira ...

Le organizzazioni sindacali interne a La7 hanno redatto in un comunicato una formale segnalazione ai vertici aziendali nei confronti del comportamento di, conduttrice di L'Aria che Tira, uno dei programmi di punta del mattino di La7. Si contesta alla 'comportamenti incivili e maleducati' nei confronti del personale. A riguardo ...'Un confronto interessante'. Lo definisce così Alessandra Ghisleri quella peculiarità di Lega e Forza Italia 'di crescere quando delimitano i parametri e raccontano chi sono'. Ospite di nella puntata di giovedì 1 dicembre de L'Aria Che Tira, la sondaggista di Euromedia Research parla di un Carroccio in risalita: 'Dal giorno delle elezioni, è cresciuto di quasi un punto ... Sarebbero "numerosissime" le segnalazioni arrivate da parte dei colleghi di La7, stanchi di dover sottostare ad un ambiente lavorativo ostile ...