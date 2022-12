Manovra | Orlando Pd | ' rischia di produrre povertà e precarietà'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic (Adnkronos) - "La destra dice: noi abbiamo un programma, non ci disturbate con la realtà. La realtà però c'è perché abbiamo una situazione in cui il lavoro povero riguarda il 13% dei lavoratori, i contratti a tempo determinato hanno raggiunto il record storico nella serie registrata dal 1977". Lo ha detto Andreaa Agorà, su Raitre. "Introdurre oggi i voucher non risponde all'esigenza di flessibilità del mercato del lavoro ma serve a fare solo un altro po' di nero in questa prospettiva. L'idea che allentando un po' le regole, chiudendo un po' gli occhi sulla fedeltà fiscale, creando ancora piùdel lavoro e contemporaneamente non rompendo le scatole sul fronte dei salari, si costruisce un modello di competitività del Paese è sbagliata", ha proseguito l'ex ministro del Lavoro. "Perché noi in questo momento non abbiamo ...

sciopero generale indetto per domani venerdì 2 dicembre dai sindacati di base contro la... a Trento in piazza Dante, a Catania in piazza Cavour, a Palermo in piazza, ad Acate ( Ragusa ) ...... è lo slogan dello scioero proclamato dalla galassia dei sindacati di base contro la... a Trento in piazza Dante, a Catania in piazza Cavour, a Palermo in piazza, ad Acate (Ragusa) in ...questo lo slogan dello sciopero generale proclamato dalla galassia dei sindacati di base contro la manovra economica del governo e per ... a Palermo in piazza Orlando, ad Acate (Ragusa) in piazza San ...