Golf | DP World Tour 2022 | David Micheluzzi da solo al comando dell’Australian Open dopo il primo round Lontano Pavan

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Iisti del DPin questofine settimana di dicembre sono impegnati su due fronti. Da una parte il South African, dall’altra l’ISPS Handa Australian(montepremi 1,7 milioni di dollari australiani). In Oceania è da poco terminato ilcon alin solitaria. L’australiano guida con lo score di -7 (63 colpi) al termine di un giro macchiato da unbogey. Per lui sono ben tre le lunghezze di margine sui più immediati inseguitori. In seconda posizione con il punteggio di -4 troviamo infatti i connazionali Jash Geary e Matthew Griffin. -3 e quarto posto per un gruppetto composto dall’americano Gunner Wiebe, dal danese Nicolai ...