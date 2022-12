(Di giovedì 1 dicembre 2022) Prosegue la corsa del prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam in scia all'abbassamentotemperature nel Vecchio Continente e alla conseguente riduzione degli stoccaggi, intaccati per far fronte ...

Agenzia ANSA

Prosegue la corsa del prezzo delsulla piazza di Amsterdam in scia all'abbassamento delle temperature nel Vecchio Continente e alla conseguente riduzione degli stoccaggi, intaccati per far fronte all'arrivo del freddo. I future ...Al NasdaqNetflix +8,8%. Apple e Musk ai ferri corti Corrono gli indici azionari: l'S&P è ... Torna a salire il, il petrolio in rosso Il petrolio recupera ma non abbastanza da coprire le ... Gas vola sopra i 160 euro con il freddo e il calo delle scorte - Ultima Ora (ANSA) - MILANO, 01 DIC - Prosegue la corsa del prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam in scia all'abbassamento delle temperature nel Vecchio Continente e alla conseguente riduzione degli stoccaggi, ...