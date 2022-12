Diffidati Costa Rica-Germania | tedeschi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Idi, ecco iindidei Mondiali di Qatar 2022. Ihanno bisogno di vincere e di sperare, per questo motivo massima attenzione e occhio alle sanzioni. Qualora dovessero ricevere un cartellino giallo, rischiano in tre di non giocare l’ottavo dieventualmente conquistato: si tratta di Goretzka, Kimmich e Kehrer. SportFace.

La Costa Rica deve rialzare la testa dopo il pesante ko subito contro la Spagna nel match d'esordio. Ma ci sono diffidati nella squadra di Suarez in vista della sfida contro la Germania. I tedeschi affrontano la Costa Rica nella seconda giornata del gruppo E ai Mondiali di Qatar 2022 per andare a caccia dei tre punti e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. La nazionale tedesca, un punto in due partite, aggrappata alla sfida contro "Los Ticos" per evitare la seconda, clamorosa, eliminazione al primo turno della competizione dopo quella patita quattro anni fa. La Costa Rica affronta il Giappone nella seconda giornata del gruppo E ai Mondiali di Qatar 2022.