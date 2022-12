Bar | a breve vietate le bustine di zucchero | motivo e sostituto

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dall’Europa potrebbe arrivare il divieto alledial bar. Una decisione che si collega con un certo settore ambientale. Vediamo ie il possibiledi questo prodotto. Sono vari i temi importanti di questo ultimo periodo, uno riguarda il clima e l’ambiente. La volontà generale, infatti, è quella di eliminare completamente prodotti che poi possono fare male alla natura. A tal proposito, anon vedremo ledie dolcificante al bar. Fonte foto: CanvaLa plastica è stata spesso al centro di varie polemiche. Questo, insieme ad altri materiali, è stato considerato molto inquinante. Per tale ragione, la Commissione europea ha da tempo l’obiettivo di ridurre questi sprechi. Attualmente la norma è al vaglio ...

il Resto del Carlino

DI SEGUITO IL COMMENTO DI ALCUNI IMPRENDITORIPizzeria Da Marino " Sarnano (Macerata) Catia ... Sarebbe altrimenti impossibile introdurre un lavoratore per unperiodo d'estate e quindi ......suie ristoranti che si affacciano sulle marine o visitando il sempre sorprendente Piraeus Museum, piccolo ma ricchissimo di reperti dell'epoca classica e micenea molti intatti. Apoi l'... "Presto un bando per gestire il bar di Santa Lucia" Dall'Europa potrebbero ben presto sparire le bustine di zucchero al bar. Una mossa che va incontro all'ambiente. Da cosa sarà sostituitaLIMENA - Si è dedicata con grande passione al suo lavoro, instancabile dietro al bancone del locale che ha creato assieme al marito, mamma amorevole e presente per le sue due figlie ...