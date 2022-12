Anzio Aurora Pederzani | 22 anni | e Desiree Pasquali | entrambe di Ardea | hanno perso la vita nella notte in un tragico incidente sulla litoranea

... i militari dell'Arma hanno notato una Fiat Grande Punto finita contro un albero al confine tra Ardea ee la presenza all'interno dell'utilitaria delle due giovani agonizzanti,Pederzani ...Era originaria della provincia di Milano - per la precisione di Melzo - la 22ennePederzani, una delle due ragazze che hanno perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale ad(nel Lazio). La giovane era alla guida di una Fiat Punto, mentre accanto a lei era ...Due ragazze sono morte questa notte in un incidente sulla litoranea Ostia-Anzio in direzione Ardea, su via della Pinete (nota con questo nome per la presenza di numerosi pini).La giovane era alla guida di una Fiat Punto, mentre accanto a lei era seduta la 21enne romana Desiree Pasquali ...