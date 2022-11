Udinese | sondato un difensore del Brescia

...ha fatto proprio il nome del difensore dell'per poter innestare quel quid di forza ed esperienza per consolidare la pratica salvezza. Allo stesso tempo, sempre la nostra redazione ha...L'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto un prestiti con diritto di riscatto per l'ex... Il club bianconero lo avrebbe giànella scorsa estate prima di ingaggiare Milik. © ...Potrebbero partire subito: l’olandese col via libera di Pozzo (voci su Spezia, Monza o Salernitana), l’argentino se non rinnoverà: piace alla Fiorentina (e si ...Caratteristiche tecnico-tattiche molto simili a Victor Osimhen, il Napoli continua a monitorare l'evoluzione della carriera di Beto Betuncal TuttoNapoli.net Il Napoli di Cristiano Giuntoli e Maurizio ...