Ucraina | Conte “Inviare armi non può più essere la soluzione”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Pochi giorni fa siamo giunti al nono mese di conflitto in terra, nove mesi in cui la Russia ha tentato in tutti i modi di soverchiare la sovranità territoriale, politicaaprendo un conflitto alle porte dell'Europa, innescando una crisi i cui risvolti stanno sconquassando il tessuto economico di altri paesi”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, intervenendo alla Camera in merito alle mozioni sul conflitto Russia-. “Con il passare dei mesi abbiamo constatato che in troppi, in tanti hanno fatto l'abitudine a questa guerra – ha aggiunto – sin dal primo colpo sparato in questo conflitto il M5S ha condannato con forza l'aggressione russa, sostenendo l'apertura di un piano diplomatico e un aiuto militare al popolo ucraino”. “Un aiuto – ha chiarito– ...

Lo ha detto Giuseppe(M5S) in dichiarazione di voto sulle mozioni sull'. "Se il governo vuole perorare una linea guerrafondaia 'armi a oltranza e zero negoziati' venga in Aula a dirlo, a ......paese è stato colpito in pieno dalla pandemia e poi dagli effetti dell'aggressione russa all', dopo un 2019 che l'aveva visto isolato in Europa per le scelte scellerate del governo- ...Alla Camera si discutono le mozioni sul conflitto Russia-Ucraina. In particolare è atteso l’intervento di Giuseppe Conte che sosterrà la posizione del Movimento 5 stelle, sceso in piazza per la pace.La maggioranza impegna il governo a prorogare fino al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti a Kyiv e a promuovere l’esclusione delle spese per gli inve ...