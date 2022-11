Tuffi | Mondiali juniores 2022 | Matteo Santoro si tinge d’oro dal metro a Montreal!

OA Sport

... Klinsmann ' non sarà giudicato per l'episodio più vergognoso della storia dei, la '... "Come ex giocatore, non verrai giudicato per i tuoi famosi ''. E sicuramente, come professionista del ...In un'intervista rilasciata a Marca , Lothar Matthäus ha parlato dei, ma anche di Messi, Musiala e di tanti altri campioni. Non manca un pensiero pure a Neymar, ...Non mi piacciono i suoi'... Tuffi, Mondiali juniores 2022: Valerio Mosca bronzo dal trampolino tre metri boys B, Italia tredicesima nel Team Event Due azzurri in gara e la prima medaglia italiana nella seconda giornata dei Mondiali Juniores di tuffi a Montreal. Valerio Mosca conquista la medaglia di bronzo nel trampolino da tre metri dei boys B ..."Tanta roba" twitta il direttore tecnico della Nazionale di tuffi Oscar Bertone nell'applaudire Matteo Santoro che vince una gara gigantesca, in cui nove dei dodici finalisti del trampolino da un metr ...