Sui rave la toppa è peggio del buco

Si terrà domenica 11 dicembre a Roma l'evento OPEN ARMS, SEARCH AND: dalle 20 si alterneranno ... sceneggiato da Laura Grimaldi e Tommaso Triolo, basatomean tweets diretti a Open Arms e alle ...Tuttavia, il ministro Nordio ha forse già scordato che, come accaduto per ildi Modena, questo ... orari, mezzi fermi e settori coinvolti Tutte le ombreMondiali del Qatar Elon Musk è ...“Possiamo fare una certa autocritica per gli ultimi provvedimenti ma nessuno è perfetto e si può sempre rimediare come stiamo facendo adesso con gli emendamenti che lo stesso governo ha proposto”. Cos ...Nel testo dell'esecutivo si prevede la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 , quando dall'invasione deriva un ...