Senegal agli ottavi | una nazione in festa VIDEO

AR - RAYYAN (QATAR) " Ilin paradiso, l'Ecuador all'inferno. Passanoottavi di finale dei Mondiali di calcio gli africani, che hanno battuto i sudamericani per 2 - 1, al termine di una gara palpitante. Nel primo ...Nel secondo troviamo da una parte l'Inghilterra che ha superato 3 - 0 il Galles e se la vedrà con ilottavi mentre gli USA battono per la prima volta nella loro storia l'Iran ed è un ...L’Olanda batte senza troppa fatica il Qatar per 2 a 0, conquista il primato del girone A e accede agli ottavi di finale. Gli Orange tengono ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...